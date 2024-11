Arnold Schwarzenegger declara apoio à Kamala Harris e critica Donald Trump

O ator Arnold Schwarzenegger revelou sua intenção de votar em Kamala Harris nas eleições de 5 de novembro, posicionando-se ao lado de republicanos que se opõem a uma nova candidatura de Donald Trump. Em suas declarações, ele enfatizou que sua identidade como americano prevalece sobre sua filiação partidária, criticando a retórica polarizadora de Trump, que ele descreveu como uma visão negativa dos Estados Unidos. Schwarzenegger não hesitou em expressar sua desaprovação em relação ao ex-presidente, chamando-o de “pior presidente da História dos Estados Unidos” após os eventos do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O ator destacou a importância de um país coeso e respeitado no cenário global, mesmo reconhecendo que possui diferenças políticas com Harris.

Enquanto isso, a disputa entre Trump e Harris se intensifica, com ambos os candidatos focando em conquistar os estados que podem decidir o resultado das eleições. A polarização política nos Estados Unidos continua a ser um tema central, com figuras influentes como Schwarzenegger se manifestando em favor de uma mudança na liderança do país. A posição de Schwarzenegger reflete um movimento crescente entre alguns republicanos que buscam se distanciar da influência de Trump, especialmente em um momento em que a política americana está mais dividida do que nunca.

Veja a declaração do ator I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

— Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias