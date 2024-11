Arquidiocese de Salvador oferece serviços gratuitos de saúde e realiza ação para pessoas em vulnerabilidade social

Todos sentados à mesa para um almoço com dignidade. Assim será o domingo de pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social que estiverem na região do Largo de Roma, em Salvador.

Embora a Igreja Católica realize ações todos os dias, durante o ano inteiro, voltadas também para saciar a fome de quem mais necessita, no próximo domingo, 17 de novembro, em comunhão com o Papa Francisco, uma série de ações será realizada em todo o mundo por ocasião do 8º Dia Mundial dos Pobres, que este ano tem como tema “A oração do pobre eleva-se até Deus”, extraído do livro do Eclesiástico, capítulo 21, versículo 5.

Na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, organizada e promovida pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), em parceria com a Cáritas Regional Nordeste 3 e com a Pastoral Arquidiocesana Povo de Rua, a celebração do Dia Mundial dos Pobres tem uma agenda especial com o objetivo de refletir sobre a situação da pobreza no mundo, bem como de conclamar toda a sociedade a unir esforços para amenizar este triste cenário que afeta cerca de 735 milhões de pessoas.

Em toda a Arquidiocese, além das iniciativas que já acontecem no dia a dia das paróquias, inúmeras ações marcarão o Dia Mundial dos Pobres. No Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, a programação terá início às 7h na área externa, com a distribuição do café da manhã, seguida dos serviços de corte de cabelo, atendimento jurídico e de saúde, atividades e brincadeiras para crianças e música. Às 10h, no Santuário, será celebrada a Missa, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho.

Das 11h às 11h40 será servido o almoço para as pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. É importante destacar que não se trata da distribuição de alimento, mas, sim, de um momento de dignidade, no qual todos serão convidados a se sentarem às mesas e partilharem a refeição. Tanto os serviços oferecidos quanto o almoço contam com a parceria da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (SEMPRE).

A mesma ação acontecerá em outras paróquias. Na Ilha de Itaparica, a Paróquia Santíssimo Sacramento ofertará serviços de corte de cabelo, manicure, teste de glicemia, aferição de pressão, além da arrecadação de alimentos não perecíveis que, posteriormente, serão destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste dia, serão celebradas Missas às 7h (Comunidades Matriz e São Francisco, Nossa Senhora das Candeias, Amoreiras e Ponta de Areia), às 9h (Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia), e às 10h (em todas as comunidades citadas).