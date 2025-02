Arrascaeta celebra liderança e 5 x 0 do Flamengo em Uberlândia

Após goleada sobre a Portuguesa por 5 x 0, nesta quarta-feira (5/2), o Flamengo alcançou a liderança do Campeonato Carioca. A vitória do Rubro-Negro, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, contou com show de Arrascaeta. A partida foi uma realização Metrópoles Sports.

Após a partida, o camisa 10 do Rubro-negro celebrou seu primeiro gol no ano. “Fico feliz com o resultado, fizemos uma grande partida, apesar das dificuldades do campo. O importante é o crescimento do grupo, todos estão se sentindo melhor e podem ajudar o time”, destacou o uruguaio.

O técnico Filipe Luís destacou que dar minutos aos jogadores que voltam de lesão é importante para a adaptação ao ritmo de jogo, ao gramado e ao contato físico. Sobre a integração com a base, o treinador afirmou estar realizando um sonho.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 2 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 3 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 4 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 5 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 6 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 7 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 8 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 9 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 10 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto 11 de 11 Bruno Cunha/Especial Metrópoles @brunocunha_foto

“Eles ainda estão em processo de readaptação ao alto rendimento. Junto com o preparador físico, decidimos dar esses minutos. Todos querem vitórias, mas para a torcida do Flamengo, só ganhar não basta. Há uma forma de ganhar e até de perder, com um modelo de jogo que define como atacar o adversário”, afirmou Filipe, que ressalta a contribuição para o bom desempenho dos jovens no time principal.

Quanto ao próximo jogo contra o Fluminense, no sábado (8/2), ele afirmou que ainda vai definir a estratégia para encarar o Tricolor.

Metrópoles Sports

Este foi apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)

Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

São Paulo x Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

São Paulo x Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)