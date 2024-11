Arrascaeta passa por cirurgia no joelho e deve retornar aos gramados em 2025

O jogador Arrascaeta, do Flamengo, passou por uma cirurgia no joelho direito, nesta quinta-feira (14), e só deve retornar aos gramados em janeiro de 2025. A artroscopia foi realizada com sucesso pelo médico Max Ramos, com a supervisão do gerente de saúde do clube, Márcio Tanure. Agora, o atleta inicia um longo processo de recuperação. O uruguaio vinha enfrentando dores no joelho e jogou em condições adversas, mas conseguiu marcar o primeiro gol na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Sua ausência nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro será sentida, e o técnico Filipe Luís deve escalar o argentino Carlos Alcaraz para ocupar sua posição. Além disso, a cirurgia de Arrascaeta resultou em sua não convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A decisão de operar foi tomada para garantir uma recuperação completa e evitar complicações futuras, permitindo que o jogador retorne em plenas condições.

WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira