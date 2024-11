Arrecadação de impostos em outubro cresce 9,77% ante setembro

A Receita Federal divulgou os números da arrecadação federal de impostos para o mês de outubro, que totalizou R$ 247,920 bilhões. Esse valor representa um crescimento real de 9,77% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de 2024, a arrecadação já soma R$ 2,182 trilhões, com um aumento de 9,69% em relação ao ano passado. Quando analisamos apenas as receitas geridas pela Receita Federal, o resultado em outubro foi de R$ 225,233 bilhões, refletindo uma alta real de 9,93%. Além disso, outros órgãos federais contribuíram com R$ 22,687 bilhões, o que representa um crescimento real de 8,19% em suas receitas. As receitas provenientes do PIS/Pasep e Cofins tiveram um desempenho notável, com um aumento de 20,25% em relação a 2024, impulsionadas pelo crescimento nas vendas do varejo e na prestação de serviços.

A arrecadação do Imposto sobre Importação e do IPI relacionado à importação também apresentou resultados expressivos, totalizando R$ 11,12 bilhões, um crescimento de 58,12% em comparação ao ano anterior. No que diz respeito às receitas previdenciárias, o total alcançou R$ 54,203 bilhões, com um aumento de 6,25%. Já o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) arrecadaram juntos R$ 57,349 bilhões, o que representa uma alta de 4,29%.

É importante destacar que a arrecadação administrada pela Receita Federal em outubro não foi influenciada por fatores atípicos, ao contrário do que ocorreu no ano passado, quando houve um impacto de R$ 2 bilhões. Se considerarmos o acumulado até outubro deste ano, a arrecadação das receitas administradas teria sido de R$ 2,078 trilhões, caso fossem excluídos os fatores atípicos, que totalizaram R$ 22,670 bilhões no período.

