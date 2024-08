Arrependimento e apoio da família: a volta de Iza e Yuri Lima

Prestes a completar dois meses do anúncio de que Yuri Lima havia traído Iza, os bastidores da discreta volta do casal vieram à tona nesta quinta-feira (29/8). De acordo com o Fofocalizando, do SBT, um vendedor de uma loja flagrou o jogador de futebol chamando a cantora de “amor”, durante uma chamada de vídeo.

Segundo o jornal Extra, a volta teria acontecido aos poucos, depois do ex-Mirassol muito insistir. Além disso, os pais de Lima cobraram uma postura do filho, fazendo com que pedisse perdão e se redimisse com a artista, que completou sete meses de gravidez, fruto do namoro de quase dois anos.

Além disso, o veículo destacou que a mãe de Iza, Isabel Cristina aconselhou a moça ponderar a troca de mensagens entre Yuri e Kevelin Gomes, depois de passar pela separação de um casamento que durou 25 anos. Após a orientação da matriarca, a cantora apagou o vídeo em que tornava a traição pública, que foi compartilhado no Instagram.

Para ficar mais próximo de Iza, Yuri Lima pediu demissão do clube em que atuava. O atleta alegou que queria acompanhar a reta final da gestação, que trará Nala a este mundo em outubro. Focando no diálogo e a vida longe dos holofotes, para evitar julgamentos, o rapaz voltou a morar sob o mesmo teto da jurada do The Voice.

1 de 4

Yuri Lima, Iza e amante do jogador, Kevelin Gomes

Reprodução

2 de 4

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação de Yuri Lima e Iza

Reprodução

3 de 4

Cantora Iza está grávida de sete meses da primeira filha

Reprodução

4 de 4

Yuri Lima pediu dispensa do Mirassol para se dedicar à Iza e à filha

Reprodução

A assessoria da cantora Iza não nega e nem confirma o romance e se limitou a dizer que não tem “nada a declarar” sobre a relação dela com Yuri Lima. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos!