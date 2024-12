Arthur Aguiar dá invertida em repórter após pergunta sobre traição

Arthur Aguiar não gostou nada de uma pergunta feita durante uma entrevista e deu uma invertida em um repórter. Questionado sobre traição, o ator se recusou a falar sobre o assunto e criticou a abordagem do profissional.

“Por falar em 2024, esse ano, o mundo dos famosos foi abalado por algumas traições. Jogador de futebol, cantor… Você acha que quem trai menos: o ator, o jogador de futebol ou o cantor?”, questionou o repórter do Fofocalizando.

O ex-BBB não gostou nada da pergunta e detonou o repórter. “Eu vim aqui dar entrevista para você com a maior boa vontade do mundo e você veio tocar em um assunto…”, começou a responder, mas logo foi interrompido com a explicação de que o programa de fofocas do SBT estaria fazendo uma pesquisa.

“Eu entendo. Mas você quis tocar em um ponto que você sabe que é um ponto que dá um hype, porque eu sou uma pessoa que já passou por uma situação dessa. Eu acho que não vale por tudo, você querer fazer like e tudo o mais. Da próxima vez que você me chamar, eu não venho falar com você”, finalizou Arthur Aguiar.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Arthur Aguiar venceu o BBB22 2 de 4 Arthur Aguiar Instagram/Reprodução 3 de 4 Arthur Aguiar foi o grande vencedor do Big Brother Brasil 22 e se tornou o primeiro Camarote a levar o prêmio. O ator acumulou 68,96% dos votos, contra 29,91% de Paulo André e 1,13% de Douglas Silva Instagram/Reproduçao 4 de 4 Arthur Aguiar com a mulher, Jheny Santucci Instagram/Reprodução

Vale lembrar que Arthur Aguiar ficou conhecido pelo histórico de traições durante o relacionamento com Maíra Cardi. Segundo a influenciadora, ele chegou a traí-la mais de 50 vezes.