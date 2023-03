Arthur Aguiar dá unfollow em Thiago Nigro, novo namorado de Maíra

Após Maíra Cardi e Thiago Nigro assumirem o namoro nas redes sociais nessa quarta-feira (1º/3), Arthur Aguiar, o ex-marido da influenciadora, deixou de seguir o coach, conhecido como Primo Rico, no Instagram. Entretanto, Thiago continua seguindo o ator na plataforma.

Há quatro meses, Arthur Aguiar participou do podcast de Thiago Nigro. Em sua participação no PrimoCast 215, comandado pelo coach, o ator falou sobre o período em que passou por um cancelamento na web por conta das idas e vindas de seu casamento com Maíra Cardi.

Arthur Aguiar

Arthur AguiarLucas Ramos/ Brazil News

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Maíra Cardi e Thiago NigroReprodução

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Na publicação Maíra disse sentir uma forte conexão entre os doisReprodução

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Thiago Nigro também é conhecido como o Primo RicoReprodução

O ex-BBB também falou sobre o poder de influência na política e até em relacionamentos, onde chegou a afirmar que os relacionamentos se desgastam quando um dos lados opta por reclamar antes de buscar a conversa para então entenderem uns aos outros.

Na web, os internautas brincam e dizem que Thiago aproveitou das dicas do ator para conquistar Maíra.

Relacionamento de Maíra e ArthurO casamento de Maíra e Arthur Aguiar foi cercado por polêmicas. Eles são pais de Sophia, de 4 anos, e se separaram oficialmente em outubro de 2022. Entre idas e vindas, o ex-casal se separou cercado por especulações de traições.