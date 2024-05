Arthur Aguiar fala sobre convite para A Fazenda: “Uma oportunidade”

Campeão do BBB22, Arthur Aguiar ativou o modo sincerão e falou se voltaria a participar de algum programa parecido com o da TV Globo. Durante conversa no Link Podcast, o ator revelou que foi chamado para integrar o elenco de A Fazenda. “Uma exceção, uma oportunidade”, disse.

“Já rolou uma sondagem, na verdade. Já fui convidado. Não faz sentido, não entraria”, respondeu sobre a proposta para ser um dos confinados da atração rural da Record TV.

Arthur explicou o motivo da negativa: “Apesar de ser um cara que gosta de assistir reality, eu nunca pensei em entrar em um reality, o Big Brother foi uma exceção, foi uma oportunidade que naquele momento específico fazia sentido”.

Embora não tivesse expectativas, o artista demonstrou gratidão pela passagem na casa mais vigiada do Brasil, onde abocanhou R$ 1,5 milhão. “Graças a Deus eu entrei e foi bom porque as pessoas puderam conhecer um pouco mais de mim. E foi uma experiência incrível que eu vou levar pro resto da minha vida”, comemorou.

Arthur Aguiar ainda declarou que, se tivesse outra chance de fazer parte do BBB, aceitaria sem pestanejar. “Eu acho que a única possibilidade de eu entrar num reality show de novo seria se houvesse um Big Brother dos Campeões. Eu, com certeza entraria, se fosse chamado”, encerrou.