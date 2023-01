Arthur Aguiar revela suas apostas para o BBB23

Campeão do BBB22 conversou com a coluna LeoDias com exclusividade e revelou quais os dois nomes que têm chamado sua atenção 25/01/2023 9:33, atualizado 25/01/2023 9:50

Lucas Ramos/ Brazil News

A coluna LeoDias esteve presente na festa de aniversário de Lucas Guimarães, na última terça-feira (24/1), e conversou com Arthur Aguiar, um dos convidados do anfitrião. O campeão do BBB22 elegeu para este espaço os dois melhores participantes do BBB23, até agora.

Arthur admite que tem acompanhado a edição deste ano com frequência. “Tô assistindo bastante, o máximo que eu posso”, declarou. Para ele, Fred Desimpedidos e Larissa, uma das líderes da semana, são os que mais se destacaram até o momento. O artista explicou:

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

3 Cards_Galeria_de_Fotos-arthur

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, de 32 anos, é cantor, ator e modelo brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, foi atleta antes de entrar no meio artístico e, por quase 10 anos, dedicou-se à nataçãoReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Aguiar ganhou fama após interpretar o personagem Diego Maldonado na novela Rebelde, exibida na TV Record. Vocalista da banda que recebeu o mesmo nome da produção televisiva, ele também chegou a receber um disco de ouroReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Contudo, antes mesmo de estrelar Rebelde, o ator já havia feito pequenas participações nas novelas Malhação, Cama de Gato e Tempos Modernos. Depois do sucesso como Diego, foi contratado pela TV Globo, onde ficou por um bom tempoReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Na vida pessoal, Aguiar se envolveu em polêmicas. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, algumas atrizes foram amantes e traídas pelo ator. Bruna Marquezine, Giovanna Lancelotti e Alice Wegmann são algumas das citadas. Em julho de 2017, porém, começou a namorar Maíra Cardi, com quem se casou logo depoisReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Em 2018, nasceu Sophia, primeira filha do casalReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Desde o início do relacionamento com Maíra, no entanto, ele se relaciona com outras pessoas. Mesmo sabendo das traições, e por diversas vezes expondo nas redes sociais as puladas de cerca do ator, os dois seguem juntosReprodução/ Instagram

***arthur-aguiar-bbb-22

Por conta dos casos de infidelidade, Arthur e Maíra chegaram a se separar por diversas vezes. A última, inclusive, foi no final de 2021, após a empresária revelar que foi traída em, ao menos, 16 ocasiõesReprodução/ Instagram

arthur-aguiar-bbb-22-12

Contudo, recentemente, o casal reatou o casamento. No início de 2022, durante entrevista ao podcast do Joel Jota, Maíra disse que Arthur “é uma vítima da sociedade” e que “a mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”Reprodução

***arthur-aguiar-bbb-22

No BBB22, Arthur Aguiar conquistou o público e se tornou o campeão da edição. Com 68,96% dos votos, o ator levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ele é o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality show desde que a nova forma de disputa foi adotada, em 2020.Reprodução/ Instagram

“Acho que, até o momento [atual] do jogo, são duas pessoas que tão mais pé no chão e que estão conseguindo ver o jogo de uma maneira assertiva, o Fred e a Larissa”.

Os dois participantes fazem parte do quarto deserto, que está em sua maioria no vip, nesta semana. Na última terça-feira, enquanto os convidados se divertiam na festa de Lucas Guimarães, brothers e sisters passaram pela primeira eliminação da edição – Fred Nicácio e Marília deixaram a casa.

Cabe lembrar que eles ainda não saíram do jogo e estão no quarto secreto, onde vão ficar até a próxima quinta-feira (26/1), quando um deles voltará para o programa e o outro será, por fim, eliminado.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento, siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Mais lidas