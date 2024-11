Arthur Elias chama Dudinha e Vic Albuquerque para o lugar de Kerolin e Priscila, cortadas por lesão

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina de futebol, chamou Vic Albuquerque, do Corinthians, e Dudinha, do Palmeiras, para o lugar de Kerolin e Priscila, cortadas por lesão. Elas se vão se juntar a seleção para os amistosos dos dias 28 de novembro e 1º de dezembro contra a Austrália. Kerolin, do North Carolina Courage (EUA), se recupera de um desconforto muscular, enquanto Priscila, do Club América (MEX), sofreu uma fratura no rosto numa partida do clube em que atua. A contusão aconteceu no dia 17 deste mês. A Seleção Brasileira começa a se apresentar na Austrália no dia 25. O grupo ficará completo apenas no dia 26. O técnico Arthur Elias terá apenas um treino antes da primeira partida, que será no dia 28, na cidade de Brisbane. O segundo jogo será em Gold Coast, no dia 1º de dezembro. Os amistosos fazem parte da última Data FIFA deste ano.

Com as duas partidas, o treinador da seleção espera aumentar o seu campo de observação diante das atletas convocadas. Os amistosos internacionais são considerados de grande importância para aumentar o nível de competitividade da seleção brasileira. Para esses dois compromissos, o treinador não chamou a atacante Marta. Nesta última lista, Arthur Elias trouxe cinco novidades: a goleira Cláudia, do Juventude, a lateral Bruninha, do Gotham FC, e as atacantes Aline Gomes, do NC Courage, Marília, do Cruzeiro e Nycole, do Benfica.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula