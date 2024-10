Arthur Lira defende etanol e promove Hugo Motta em evento do setor sucroalcooleiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve presente em um evento voltado para o setor sucroalcooleiro em São Paulo, onde promoveu o deputado Hugo Motta como seu candidato à presidência da Casa. Durante a 24ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, Lira fez uma defesa contundente do etanol, afirmando que essa fonte de energia deve ter prioridade em relação a outras alternativas. Lira destacou a relevância da Câmara dos Deputados na agenda de sustentabilidade e energia, mencionando a aprovação de políticas que visam fortalecer a competitividade do etanol no mercado.

Ele enfatizou que a Casa tem um papel crucial na promoção de iniciativas que favoreçam a transição energética e a valorização de fontes renováveis. Hugo Motta, que foi apresentado como um dos principais articuladores para a aprovação do etanol como “combustível do futuro”, ressaltou a importância do diálogo entre o setor produtivo, o Parlamento e o Executivo. Essa interação, segundo ele, é fundamental para garantir uma transição energética eficaz e sustentável no Brasil. Na corrida pela presidência da Câmara, Motta enfrenta concorrência de Antônio Brito, do PSD, e Elmar Nascimento, do União

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias