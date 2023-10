Arthur Lira defende que Poderes respeitem ‘limites constitucionais’

Em evento pelos 35 anos da Constituição, presidente da Câmara voltou a condenar os atos de 8 de Janeiro que tentaram ‘vilipendiar’ a democracia

Arthur Lira defendeu respeito os limites estabelecidos pela Constituição



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a condenar nesta quarta-feira, 4, os atos promovidos durante o 8 de Janeiro, em Brasília, quando as sedes das Três Poderes foram invadidas e depredadas. Em discurso durante seminário comemorativo dos 35 anos da promulgação da Constituição Federal, Lira afirmou que as ataques tentaram “vilipendiar” a democracia, mas que a Constituição foi o “guia” das autoridades. “Foi sob a guia da Constituição que refutamos veemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio com o intuito de vilipendiar a nossa democracia. E foi sob o amparo da mesma Constituição que, no dia seguinte, com muito esforço e muita emoção, estávamos reunidos para reafirmar que a Casa onde o povo se faz representado permanece de pé”, afirmou o presidente da Casa. Lira também defendeu respeito os limites estabelecidos pela Constituição. A declaração ocorre em meio à mobilização de paramentares da oposição contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal), consideradas uma “usurpação” do poder Judiciário. “É importante que saibamos nos conter: cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E tenho certeza de que o Parlamento os obedece, os cultiva e os respeita”, destacou o presidente da Câmara.