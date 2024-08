Arthur Lira diz que até 31 de agosto indica seu candidato à presidência da Câmara

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

21 de agosto de 2024

Além de gerar crise na relação dos três Poderes, a discussão sobre o pagamento de emendas teve um impacto direto na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O imbróglio adiou a decisão de Arthur Lira (PP-AL) sobre quem ele vai apoiar à sua sucessão. Mas o atual presidente da Casa tem garantido aos pares que fará o anúncio ainda neste mês.

Quando é abordado sobre o tema, ele ressalta que agosto só acaba no dia 31. Lira faz quase um trocadilho com a máxima do futebol de que “jogo só acaba quando termina”. Então, há tempo hábil até lá para apresentar o nome.

Há quatro nomes postos aguardando a decisão de Lira: Elmar Nascimento (União Brasil), Antônio Brito (PSD), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

