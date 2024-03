Arthur Lira faz críticas à PF: “Não quer trocar tiro com bandido”

Vinicius Schmidt/Metropoles

1 de 1 O presidente da Câmara, Arthur Lira – Foto: Vinicius Schmidt/MetropolesO presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fez críticas à Polícia Federal (PF) e afirmou que a corporação quer “tocar ações que deem mídia”. A declaração foi feita na noite de terça-feira (19/3), durante um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

As falas do deputado foram divulgadas em reportagem do jornal Estadão. O veículo publicou um áudio em que ele afirma que a PF é “ineficaz e ineficiente” no combate ao tráfico de armas, de drogas e de pessoas no Brasil.

“A PF, que cumpre um papel institucional forte, muitas vezes tenta se desviar do foco que é mais midiático. O combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, ineficiente. Ninguém quer trocar tiro com bandido, o cara quer tocar ação que dê mídia, que não tenha resistência e que não faça força”, afirmou.

Lira também critica comunicação entre forças policiais O presidente da Câmara também disse que os sistemas policiais do país devem se comunicar. “Uma Polícia Civil que não comunica com a Militar, que não se comunica com a Federal, que não se comunica com a Força Nacional, que não se comunica com o Exército, com as Forças Armadas, não existe”, concluiu.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do presidente da Câmara para questionar se o deputado vai se manifestar sobre o tema, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

