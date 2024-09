Arthur Lira inicia setembro sem anunciar candidato na Câmara e expõe dificuldade de consenso sobre Elmar

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, está se preparando para intensificar suas atividades em busca de um candidato que o suceda na liderança da Casa. Até o momento, Lira não revelou qual nome pretende apoiar, mas planeja se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para discutir possíveis alianças. No entanto, ele expressa preocupação com a possibilidade de divisões dentro da bancada bolsonarista. Entre os nomes cogitados, Elmar Nascimento, do União da Bahia, é considerado o favorito de Lira.

Contudo, o adiamento do anúncio de sua candidatura pode ter impactado negativamente sua posição no processo eleitoral. A busca por apoio é um desafio, já que alguns deputados questionam a habilidade de Nascimento em articular votos. Antônio Brito, do PSD da Bahia, e Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, também estão na corrida e tentaram unir suas candidaturas, mas não obtiveram sucesso. Ambos têm se esforçado para conquistar o apoio de parlamentares da direita, mas enfrentam dificuldades em consolidar suas bases de apoio.

Marcos Pereira, que possui uma boa relação com o governo de Lula, enfrenta resistência por parte de Lira e não conta com a simpatia de Bolsonaro. Por outro lado, Brito, que tem o respaldo de várias legendas, é visto como a opção menos preferida por Lira, o que pode complicar ainda mais sua trajetória rumo à presidência da Câmara.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller