Artilheiro da Champions, Gyokeres entra na mira do Barcelona

Artilheiro da Champions League, Gyokeres entrou no radar da elite do futebol europeu após início de temporada astronômico com o Sporting. Aos 26 anos, o atacante sueco é o maior goleador do ano europeu até aqui, com 27 gols, e se tornou alvo do Barcelona para a próxima temporada.

No centro das atenções, o valor de mercado do sueco aumentou e Gyokeres pode chegar a custar 70 milhões de euros (R$ 430 milhões) para os cofres do Barcelona. No clube Blaugrana, o atacante do Sporting é tratado como o substituo ideal para Lewandowski, que completou 36 anos em agosto desse ano.

Com 19 gols em 17 partidas na temporada, Lewandowski ainda é o camisa 9 do Barcelona e deve manter a titularidade da posição. Desta forma, Gyokeres entras nos planos do clube catalão para um futuro próximo, segundo o jornal espanhol Sport.

O atacante sueco é o sonho do clube para assumir a posição de Lewandowski. Ainda de acordo com o periódico, o Barcelona já iniciou os contatos com o Sporting para negociar a contratação do jogador, que pode custar entre 60 e 70 milhões de euros ao time.