Artilheiro da Série B do Baianão, Luan Rodrigues renova com Porto Sport Club

O Porto Sport Club, time de Porto Seguro, renovou contrato com o meia-atacante Luan Rodrigues para disputar a Série A do Campeonato Baiano 2025. O atleta foi premiado o artilheiro da Série B do Baianão de 2024, e um dos destaques do clube.

Com 28 anos, o jogador marcou 4 gols na última temporada do torneio. Além disso, durante sua carreira, colecionou passagens pelo Jacobina, Luverdense, Uberlândia, Remo, dentre outros clubes.

Em janeiro de 2022, quando foi contratado pelo Remo, Luan só conseguiu atuar em 3 partidas, por 37 minutos e, logo em seguida, teve contrato rescindido com o Leão Azul.