Artilheiro do Vitória: Alerrandro é um dos jogadores com mais participações em gols no Brasileirão

Destaque do Vitória na temporada, Alerrando chegou ao número de nove gols pelo Brasileirão após marcar um dos tentos que escreveu a virada do Leão contra o Athletico-PR no último sábado (2). O centroavante ainda coleciona quatro assistências no campeonato. Esses números credenciam 13 participações diretas em gols ao atacante, estatística que o coloca atrás apenas de Estevão, do Palmeiras, Pedro, do Flamengo, e Hulk, do Atlético Mineiro na lista.

O atacante Rubro-Negro está na frente de nomes como Raphael Veiga, do Palmeiras, Lucas Moura, do São Paulo,Yuri Alberto, do Corinthians, e Everaldo, do Bahia. Pela competição, Alerrandro é o primeiro nome na artilharia do Vitória após ter marcado nove vezes. O centroavante também é um dos líderes em assistências com quatro passes para gol, dividindo o posto com Matheuzinho, meia do Leão.

Das 13 participações de Alerrandro, 10 influenciaram diretamente no placar para a equipe, sendo um gol ou assistência que garantiu uma vitória ou empate. Foram 23 pontos garantidos após um gol que saiu de um passe ou finalização do centroavante. O camisa nove também está na briga pela artilharia, pois Estevão e Pedro, artilheiros do campeonato, marcaram em 11 oportunidades, duas vezes a mais que o jogador do Leão.

Com contrato de empréstimo ao Rubro-Negro Baiano ativo até dezembro, Alerrandro pertence ao Red Bull Bragantino. A diretoria do Vitória entende que precisa desembolsar cerca de 6 milhões de euros (equivalente a R$ 36 milhões) para comprar o passe do atleta em definitivo. A possibilidade da renovação do empréstimo também existe, mas até o desdobramento da situação, o jogador tem acordo assinado com o Massa Bruta até o final de 2026. Em 2024, o artilheiro anotou 15 gols e 7 assistências em 47 partidas pelo Leão.

Confira a lista de Gols + Assistências do Brasileirão:

1. Estevão – Palmeiras (19)