Artista Osvaldo Orias lança a exposição Cintilâncias no Museu Nacional

A Galeria 3 do Museu Nacional da República sediou a abertura da exposição Cintilâncias no último sábado (18/5), mesma data em que se comemora o Dia Internacional dos Museus. Sob curadoria de Carlos Lin, a mostra leva assinatura do artista costarriquenho Osvaldo Orias, que desembarcou na capital para apresentar seu trabalho aos brasilienses.

Nascido na Costa Rica, Osvaldo pratica pintura desde criança. Ele cursou artes em San José, sua cidade natal, e se mudou para a Alemanha, onde estudou na Academia de Belas Artes de Düsseldorf.

Atualmente, o pintor reside em Colônia, a cidade mais antiga da Alemanha, mas veio a Brasília juntamente com a esposa, chefe da cooperação alemã, para uma missão diplomática. Por aqui, permanecerá por dois anos.

A pintura de Osvaldo Orias consiste na fusão de uma herança pictórica latino-americana e europeia. “Todas minhas impressões da natureza da Costa Rica têm uma influência muito grande no meu trabalho”, diz, à coluna Claudia Meireles.

Durante seus estudos na Alemanha, o pintor conheceu de perto o legado dos principais artistas do neoexpressionismo alemão, aprendendo a principal lição do movimento, de expressar diretamente a emoção.

O curador Carlos Lin, o artista Osvaldo Orias e a diretora do Museu Nacional da República, Sara Seilert Para o curador Carlos Lin, Osvaldo Orias é um artista importante e que atualiza duas tradições igualmente importantes: a primeira diz respeito à matriz cultural costarriquenha, que faz parte do imaginário do autor. Já a segunda vertente é vivência íntima com o neoexpressionismo alemão.

“Temos uma amostragem de pintura contemporânea que é válida e necessária. Isso foi, por assim dizer, o motor do que nos moveu, a necessidade de que a gente pudesse tornar a obra do Osvaldo um pouco mais conhecida por nós aqui de Brasília”, fala.

Obras expostas Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Peças do artista Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Detalhe da obra Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Obra Via Láctea Preta Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Entrada da exposição Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Obra Pan óptico Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

Obras na parede Nina Quintana/Metrópoles @ninaquintana

“Que bom que a gente pôde inaugurar isso no Museu Nacional. Este é um espaço nobre para nós aqui na cidade”

Carlos Lin, curador Sara Seilert, diretora do museu, afirma à coluna que conheceu o artista por meio da embaixada da Alemanha. “E o Museu Nacional tem essa abertura para diplomacia cultural internacional. É um museu nacional e um museu que também se abre para as manifestações contemporâneas em todo o mundo. E como Brasília é a sede das embaixadas no Brasil, o local acaba fazendo essa ponte também e apresentando artistas de outros lugares para o público brasiliense”, destaca.

“Osvaldo, costarriquenho alemão, por si também, sintetiza uma diplomacia cultural. O trabalho dele é incrível. Ele é um pintor que tem um esmero muito engajado com a linguagem, que também procura estudar a pintura, o material. Ele tem alguns trabalhos com areia vulcânica do país de onde ele nasceu. Acho que ele é um pintor muito atencioso com o trabalho que ele se propõe a fazer”, finaliza Sara.

Confira os cliques de Nina Quintana:

Exposição Cintilâncias

No Museu Nacional da República, de terça a domingo, das 9h às 18h30

Entrada gratuita

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.