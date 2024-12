Artista plástico revela ter sido enganado por Neymar e sua equipe

O que era para ser um presente para um ídolo do futebol brasileiro, que serviria como forma de divulgar seu trabalho e, quem sabe, futuras encomendas, acabou virando motivo de revolta para Fernando Quevedo, que afirma ter sido enganado por Neymar e sua equipe.

A Coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo a um vídeo onde o artista plástico soltou o verbo e detalhou tudo o que aconteceu com ele desde que fez a primeira tela em homenagem ao jogador, em 2019.

“Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência que tive com o Neymar, que me deixou bastante frustrado. Eu não quero criar nenhuma polêmica, mas sim contar a minha história e mostrar como me senti injustiçado nessa situação”, desabafou.

Em seguida, ele deu detalhes do caso: “Tudo começou quando pintei uma séria de obras na temática clows heróis e vilões. Uma das telas retratava o Neymar numa mistura de Batman e Coringa. Para minha surpresa, a assessoria do Neymar entrou em contato comigo dizendo que ele tinha adorado a obra e estava perguntando se era presente ou se era pra vender. Eu disse que era presente”, recordou.

Ainda na gravação, Fernando Quevedo contou que ficou surpreso ao descobrir que seu quadro havia se tornado foco principal de uma série da Netflix.

“Pouco tempo depois, a equipe jurídica me mandou um e-mail dizendo que minha obra poderia aparecer em um pequeno projeto deles. O contrato era para utilização da minha obra em um documentário. No contrato constava que eu cedia todos os direitos de imagem. O problema é que a minha pintura se tornou o ponto central da série, aparecendo no trailer, em diversas cenas, compondo o cenário e até na capa. Ou seja, o uso foi muito mais intenso do que o que estava previsto no e-mail. E, além disso, a série se tornou um sucesso global da Netflix. Para piorar a situação, eu entrevistei o diretor da série, David Charles, e ele confirmou que minha obra foi a principal inspiração para a criação dessa série”, pontuou.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Quadro de Neymar feito por Fernando Quevedo virou capa e foco de uma série da Netflix Netflix/Reprodução 2 de 12 Quadro de Neymar feito por Fernando Quevedo Instagram/Reprodução 3 de 12 Artista plástico Fernando Quevedo revela ter sido enganado por Neymar e sua equipe Instagram/Reprodução 4 de 12 Neymar solta o verbo após suposto furto de anel por torcedor: “Pena” Twitter/Reprodução 5 de 12 Neymar Pedro Vilela/Getty Images 6 de 12 Instagram/Reprodução 7 de 12 Reprodução/Instagram 8 de 12 Neymar deverá ficar afastado por seis semanas MB Media/Getty Images 9 de 12 Neymar teve processo arquivado pela Justiça de São Paulo Instagram/Reprodução 10 de 12 Neymar Megan Briggs/Getty Images 11 de 12 Neymar Jr. foi acusado de estupro em 2019 Reprodução/Instagram 12 de 12 Neymar realizou, nessa segunda-feira (3/6), o leilão beneficente da sua instituição, que ajuda crianças e adolescentes de São Paulo Van Campos/AgNews

E quem pensa que ficou por aí, engana-se: “Em seguida, eu pintei uma outra tela pro Neymar porque ele queria uma segunda tela. E dessa vez foi de Homem Aranha. E, de novo, ele adorou. Nessas conversas com a assessoria, sempre deixei muito claro que queria uma postagem da tela, além de ter mandado o valor da tela (10 mil dólares) e eles disseram que não tinham combinado valor nenhum e se recusaram [a pagar]”, declarou, antes de completar:

“Combinamos para o motorista do Neymar vir buscar a tela, ele veio e levou a tela, mas as postagens nas redes sociais do Neymar, assim como havia acontecido na primeira obra, nunca foi feita. E mesmo após diversas tentativas de contato com a assessoria, eu nunca consegui que essa postagem fosse feita. Eles disseram que não tinham combinado nenhum sobre postagem”, apontou.

E seguiu: “Me senti usado e desvalorizado como artista. Eu acredito que o Neymar nem saiba de toda essa situação. O Neymar é um ídolo e merece todo o respeito. Por isso não quero criar nenhuma confusão, só quero que minha história seja ouvida e que, de alguma forma, a Justiça seja feita. Espero que vocês compreendam minha frustração. A arte é minha paixão e eu dedico muito tempo e esforço em casa obra. É fundamental que os artistas sejam valorizados e respeitados”, encerrou.

Neymar – O Caos Perfeito

Em janeiro de 2022, a Netflix disponibilizou em seu catálogo o documentário Neymar – O Caos Perfeito, que repassa toda a trajetória do atual craque do PSG e da Seleção Brasileira, começando desde a infância em Praia Grande (SP) até a final da edição 2020 da Champions League, na qual a equipe de Paris foi derrotada pelo Bayern de Munique.

Com direção do estreante David Charles Rodrigues e produção executiva de LeBron James e Maverick Carter, os três episódios do documentário levam o espectador para os bastidores da indústria que é Neymar Jr., explorando, além do atleta habilidoso e uma superestrela do futebol mundial, quem é o homem por baixo da camisa 10.

E aí, não há como fazer um documentário honesto sobre Neymar sem abordar as inúmeras polêmicas que o jogador coleciona em sua vida e carreira. O Caos Perfeito não fugiu disso. Logo após surgir como uma das maiores promessas do futebol brasileiro no Santos e demonstrar todo seu potencial midiático, Neymar não demorou para ser chamado de “monstro” pelo técnico Renê Simões. Em um jogo contra o Atlético-GO, o craque do Peixe ofendeu os próprios companheiros e seu treinador, uma das primeiras controvérsias públicas que viriam a marcá-lo.

Ao mesmo tempo que assumia seus erros, Neymar mostrava uma postura desafiadora frente às críticas, batendo de frente com a imprensa, torcedores e seu pai. As interações e declarações de Neymar sênior, aliás, foram alguns dos momentos mais sinceros do documentário, revelando uma relação pai/filho tumultuosa e fraturada que, como o próprio jogador admite, atualmente é muito mais profissional do que afetuosa.

Outros momentos de vulnerabilidade também foram reservados às derrotas e lesões que teimam em fazer parte da carreira de Neymar. O documentário passou pela difícil adaptação no Barcelona, quando Messi encontrou o brasileiro chorando no vestiário após um jogo particularmente difícil; o golpe do colombiano Zúñiga, que o tirou da Copa de 2014 e quase o paralisou fisicamente; e os constantes desfalques no PSG, que minaram sua relação com os torcedores de Paris.

Depoimentos “sincerões” – além de torcedores insatisfeitos do PSG, o jornalista Juca Kfouri reforça o quanto a falta de foco de Neymar o afastou do “limite de seu talento” – são um bom contraponto à presença dos parças e do verdadeiro time de estrelas do futebol mundial (Beckham, Messi, Suárez, Mbappé, entre outros) que enaltecem o talento do brasileiro.

Neymar – O Caos Perfeito pode não ser um mergulho detalhado sobre a psique de um dos jogadores mais polarizantes e talentosos do futebol brasileiro e mundial, mas também evita cair na fácil armadilha que seria de fazer uma peça publicitária de cerca de três horas para enaltecer o craque. Assim como o próprio jogador, a verdade deve estar mais ou menos no meio: nem anjo, nem demônio. E o documentário é uma janela sobre o que se perde e o que se ganha em ser Neymar.