Artur é apresentado no Botafogo e projeta final com Flamengo: “Sonho”

Após as saídas de Tiquinho Soares, Júnior Santos e Luiz Henrique, o Botafogo apresentou, nesta terça-feira (28/1) mais um reforço: o atacante Artur, que estava no Zenit. O atleta do Glorioso já se mostrou ansioso para a final da Supercopa Rei, neste domingo (2/2), contra o Flamengo, em Belém. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

O confronto entre Botafogo e Flamengo, que será disputado no Mangueirão, será o primeiro da história da Supercopa. Ao falar sobre o duelo, Artur projetou a decisão contra o rubro-Negro.

“Quando deito minha cabeça no travesseiro fico imaginando como vai ser (a final), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim, essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão”, declarou Artur.

