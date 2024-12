Artur Jorge relembra 2023, diz que Botafogo ‘quebra um ciclo’, mas despista sobre futuro

Artur Jorge celebrou a conquista do título brasileiro pelo Botafogo, que encerra um longo jejum de 29 anos, após a vitória por 2 a 1 contra o São Paulo. O técnico demonstrou sua satisfação e um sentimento de realização, enfatizando a luta para superar um histórico de insucessos do clube e proporcionar alegria aos torcedores. O treinador destacou a relevância dessa vitória para a torcida, que enfrentou momentos difíceis nos últimos anos.

“Estou feliz pelos jogadores, a maior parte está aqui desde o ano passado”, disse Artur Jorge. Durante o Brasileiro, ele tentou desvincular a campanha deste ano ao trauma do ano ano passado, quando o Fogão derreteu na reta final e não só perdeu o título para o Palmeiras, maa terminou em quinto lugar. “Eu e os demais atletas viemos para ajudar a quebrar um ciclo, para colocar o Botafogo na elite do futebol mundial.”

Apesar de receber propostas do futebol europeu, Artur Jorge evitou comentar sobre seu futuro, dizendo apenas que está “feliz” no Botafogo. Ele possui um contrato com o clube até dezembro de 2025. Em um momento emocional, o português dedicou a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores a seus netos, Artur, José e Santiago, revelando a saudade que sente deles.

