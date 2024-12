Artur Jorge vê Botafogo apático e evita culpar cansaço pela derrota para o Pachuca na Copa Intercontinental

O técnico Artur Jorge manifestou sua insatisfação após a derrota do Botafogo para o Pachuca, que terminou em 3 a 0, durante as quartas de final da Copa Intercontinental. Em sua análise, ele evitou atribuir o revés ao cansaço da equipe, ressaltando a eficiência do time adversário. “Hoje, o resultado foi negativo, mas nossa equipe está determinada a se recuperar no próximo desafio”, declarou. Artur também fez questão de destacar as conquistas anteriores do Botafogo, que incluem a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ele expressou orgulho pelo desempenho de seus jogadores, afirmando que “nada apaga os nossos resultados”. O treinador enfatizou a importância de manter a confiança e a motivação para os próximos compromissos.

O capitão Marlon Freitas também se pronunciou sobre a partida, concordando que o cansaço não foi um fator determinante para a derrota. Ele observou que a equipe teve um desempenho melhor no primeiro tempo, mas lamentou o gol sofrido logo no início da segunda etapa. “Eles foram eficientes e conseguiram decidir a partida”, comentou Freitas. A equipe do Botafogo agora se volta para os próximos desafios, buscando aprender com os erros e melhorar seu desempenho.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA