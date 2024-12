Árvore de Natal flutuante cai em Maricá e mata um funcionário durante tempestade

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá foi palco de uma tragédia na última segunda-feira (16) que abalou a comunidade local. Durante uma tempestade, uma árvore de Natal flutuante, com quase 60 metros de altura, desabou na Lagoa de Araçatiba. O incidente resultou na morte de um trabalhador e deixou outros dois feridos, gerando comoção e questionamentos sobre a segurança da estrutura. A Defesa Civil havia emitido um alerta sobre as condições climáticas adversas, mas a tempestade pegou de surpresa os trabalhadores que estavam no local.

A empresa responsável pela montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários, mas nem todos conseguiram sair a tempo. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e outros órgãos foram rapidamente acionadas para prestar socorro às vítimas. Infelizmente, um dos trabalhadores não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal Conde Modesto Leal. As outras duas vítimas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Guevara, onde uma delas já recebeu alta.

Diante do ocorrido, uma sindicância foi aberta para investigar as circunstâncias do desabamento da árvore. A estrutura não só chamava a atenção pelo seu tamanho imponente, mas também pelos investimentos milionários da prefeitura em sua construção. A tragédia levanta importantes questões sobre a segurança e os procedimentos adotados durante a montagem de estruturas temporárias, especialmente em condições climáticas adversas.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA