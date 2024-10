Ary Toledo, grande nome da comédia brasileira, morre aos 87 anos

O humorista Ary Toledo, de 87 anos, faleceu neste sábado (12) em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês e morreu por volta das 08h17. A família confirmou a notícia através do perfil oficial do artista no Instagram, onde homenagearam o humorista por seu talento e legado.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, dizia a publicação. Ary nasceu em Martinópolis, São Paulo, em 22 de agosto de 1937, e ficou famoso por suas piadas e histórias engraçadas na televisão e no rádio.

Durante a juventude, ele viveu em Ourinhos e se mudou para São Paulo aos 22 anos, onde começou a carreira como cantor, ator e contador de piadas. Ao longo da carreira, Ary trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT, além de escrever livros de piadas e gravar discos.

Ary Toledo foi casado por 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014, aos 75 anos.

