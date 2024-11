Aryna Sabalenka estreia com vitória na Arábia Saudita

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, fez uma boa estreia no WTA Masters no final da temporada ao vencer a chinesa Zheng Qinwen, 7ª do ranking, por 6-3 e 6-4, neste sábado (2), na partida de abertura do torneio competição em Riad. A bielorrussa de 26 anos foi muito mais sólida que a campeã olímpica chinesa de 22, para quem nunca perdeu até agora. Nesta temporada ambas já haviam se enfrentado nas finais do Aberto da Austrália e do WTA 1000 em Wuhan. Sabalenka assume assim a liderança do Grupo Roxo, onde a italiana Jasmine Paolini (4ª) venceu por 7-6 (7/5) e 6-4 a cazaque Elena Rybakina (5ª) no outro duelo desta primeira rodada.

“Vencer este torneio significaria muito para mim, é um dos sonhos que tenho e tenho trabalhado muito nos últimos anos para isso. Espero poder conseguir este lindo troféu”, desejou a líder do ranking em sua mensagem na quadra após a vitória deste sábado. Depois de vencer o Aberto da Austrália e dos Estados Unidos nesta temporada, Sabalenka foi a estrela do ano no circuito feminino. Se conseguir vencer as outras duas partidas da fase de grupos deste Masters, garantirá que terminará 2024 no topo do ranking mundial.

A outra candidata a essa honra é a polonesa Iga Swiatek, atualmente número 2 e atual campeã do WTA Finals. O torneio, que reúne as oito melhores tenistas do circuito feminino deste ano, é realizado pela primeira vez na Arábia Saudita, país que nos últimos anos optou firmemente por se consolidar no mapa do esporte mundial. Em outubro, Riad já sediou um torneio de exibição de tênis masculino, que contou com as participações de estrelas como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes