As 10 ações do Ibovespa que mais pagaram dividendos em 2024 até agora

Para muitos, os dividendos são parte importante estratégia de investir em ações, seja para reinvestir ou para quem quer uma renda passiva. Por isso, é essencial encontrar empresas pagadoras de proventos que turbinem os investimentos.

Em 2024, algumas companhias se destacaram. Levantamento da Elos Ayta Consultoria trouxe as 10 ações com maiores Dividend Yield (DY) em 2024, até agora.

O Dividend Yield é um índice que mostra o dividendo (o lucro distribuído pela empresa aos acionistas) pago por ação em relação ao preço de cada papel. Em outras palavras, é o rendimento dos dividendos.

Petrobras na liderança

Líder em distribuição de dividendos nos últimos anos, a Petrobras lidera o ranking também em 2024. As ações PETR4 e PETR3 (preferenciais e ordinárias) são as que têm o maior DY do Ibovespa neste ano, com 13,49% e 12,88%, respectivamente.

Para Vicente Guimarães, CEO da VG Research, a boa distribuição não é uma surpresa. Segundo ele, a companhia foi beneficiada por vários fatores como elevação do preço do dólar e do petróleo.

“Outro ponto foi que a mudança da gestão da Petrobras não interferiu no preço da gasolina, o mercado tinha medo que fosse haver uma redução drástica do preço da gasolina, impactando na rentabilidade da empresa”, ressalta ele.

Guimarães apontou que fatores externos como dólar e petróleo também alavancaram a distribuição de dividendos de outras empresas da lista das dez maiores distribuidoras de proventos, como Petroreconcavo (RECV3), CSN Mineração (CMIN3) e JBS (JBSS3).

Setor de energia

A terceira ação com maior DY em 2024 é a Cemig (CMIG4), do setor de energia, que teve 12,83% de DY. Outras duas companhias do setor ainda marcaram presença no ranking, a Taesa (TAEE11) e a CPFL Energia (CPFE3).

De acordo com Guimarães, as empresas ligadas ao setor elétrico costumam ser boas pagadoras de dividendos. Outro fator foi a baixa quantidade de chuva no ano, que impulsionou os ganhos do setor com o valor da energia subindo.

