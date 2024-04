As chances de Lira reatar relações com Padilha

IGO ESTRELA/METRÓPOLES @igoestrela

1 de 1 Imagem colorida do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), no plenário – Metrópoles – Foto: IGO ESTRELA/METRÓPOLES

@igoestrela

Em guerra pública com Arthur Lira, o ministro Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, tem se mostrado disposto a um armistício com o atual presidente da Câmara.

A disposição foi exposta ao longo da semana pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), em entrevista ao jornal O Globo publicada na quinta-fera (18/4).

Aliados de Lira, porém, avaliam como praticamente nulas as chances de um armistíscio total. Ou seja, de ele voltar a dialogar com o ministro da articulação política de Lula.

Para líderes do Centrão próximos ao atual presidente da Câmara, o máximo que ele poderia topar seria um armistício parcial, para parar de disparar críticas públicas a Padilha.

Lira já deixou claro que seu interlocutor com o Palácio do Planalto será o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a quem tem procurado sempre que precisa resolver alguma questão com o governo.

