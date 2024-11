As chances de Lula decretar GLO na Esplanada após explosões

Ministros e assessores do Palácio do Planalto avaliam serem nulas as chances de o presidente Lula decretar uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Esplanada dos Ministérios após as explosões no STF na quarta-feira (13/11).

Segundo auxiliares presidenciais, o governo Lula defende a apuração dos fatos com rigorosidade, mas entende não haver necessidade, pelo menos por ora, de os militares assumirem a segurança da Esplanada.

Um homem morreu após explosões na frente do STF. A polícia fez varreduras no local. Atentado aconteceu na Praça dos Três Poderes. Equipes de segurança estão mobilizadas na Esplanada dos Ministérios.

Investigação como “ato terrorista”

Como a coluna noticiou, a Polícia Federal decidiu investigar as explosões como um ato terrorista. A decisão foi confirmada à coluna pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, na quinta-feira (14/11).

O inquérito ficará a cargo da Divisão de Enfrentamento ao Terrorismo da Diretoria de Inteligência da PF. Segundo Andrei, o homem-bomba, que acabou morrendo nas explosões, queria matar ministros do STF.

Em entrevista coletiva na quinta, o diretor-geral da corporação afirmou ainda que o incidente não foi um fato isolado e se conecta com outras investigações da PF, como o inquérito sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro.

O que é GLO?

As GLOs são operações autorizadas pelo presidente da República nas quais as Forças Armadas passar a atuar com poder de polícia em determinado território.