As cirurgias mais arriscadas do mundo! Já teve que passar por alguma dessas?

A cirurgia é uma situação estressante para todos os envolvidos. Os pacientes têm medo de entrar na faca por motivos óbvios. Mas os cirurgiões também estão dolorosamente conscientes de que o bem-estar de outra pessoa está em suas mãos e que uma cirurgia bem-sucedida pode ser a diferença entre a vida e a morte. Só que a cirurgia é, muitas vezes, uma inevitabilidade na vida de muita gente. As operações cirúrgicas são, frequentemente, as melhores e mais seguras opções em casos de câncer, infecções e trauma físico. Mas isso não as torna 100% seguras.

Algumas das cirurgias mais importantes e que salvam mais vidas podem facilmente resultar em mais problemas, ou até mesmo em morte, se algo der errado. Nesta galeria vamos analisar os principais detalhes sobre os procedimentos cirúrgicos mais perigosos e arriscados do mundo.