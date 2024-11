As drogas mais perigosas do mundo: Algumas estão no nosso dia a dia

Tanto substâncias ilícitas quanto legais podem ser prejudiciais se usadas em excesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, overdoses acidentais de drogas causaram mais mortes do que acidentes de carro. Mesmo quando geralmente consideradas seguras, todas as drogas (e isso inclui remédios) podem ser fatais quando tomadas acima do recomendado ou usadas inapropriadamente.

De medicamentos prescritos bem conhecidos a famosas drogas proibidas – e até a perigosa combinação de ambos -, as substâncias presentes nesta galeria são as mais perigosas da atualidade. Quer saber quais são? Clique a seguir para descobrir!