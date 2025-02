As Leis de Aborto mais severas no mundo: Brasil e outros países

As leis sobre aborto variam muito ao redor do mundo, com alguns países impondo regulamentações altamente restritivas que limitam o acesso ao procedimento. Em muitas dessas nações, o aborto só é permitido quando a vida da mãe está em risco. Essas leis rígidas frequentemente colocam a saúde das mulheres em risco significativo, assim como os profissionais de saúde que realizam o procedimento, com ambos enfrentando sentenças de prisão ou multas pesadas.

