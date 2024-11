As melhores cidades do Brasil e mundo para ir com crianças: Quantas você conhece?

Viajar com crianças não é fácil! Muitos pais com filhos pequenos abandonam as grandes cidades e dão preferência a passear em resorts e hotéis-fazenda. Mas isso não é uma regra. Dá pra viajar para cidades com bebês e crianças também. Muitos locais no Brasil e ao redor do mundo têm uma série de atrações voltadas diretamente para as famílias, juntamente com calçadas que dão pra andar com o carrinho de bebê e restaurantes com menus infantis.

Pronto para achar uma inspiração para sua próxima viagem em família? Clique na galeria para descobrir as melhores cidades para turistar com crianças!