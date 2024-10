As novas pesquisas entre Nunes e Boulos no 2º turno em São Paulo

Novas pesquisas realizadas por diferentes institutos trarão uma má notícia para Pablo Marçal (PRTB). Isso porque, mesmo com o ex-coach pregando o boicote a Ricardo Nunes (MDB), o emedebista aparecerá ampliando a vantagem que teve sobre o psolista no primeiro turno.

Ou seja: Marçal “liberou” o voto em Boulos, mas o eleitorado do ex-coach dá sinais de seguir o pragmatismo em vez de optar pelo “voto de protesto” no psolista.

No domingo (6/10), horas após o resultado do primeiro turno, Marçal havia sinalizado apoio a Nunes, desde que o prefeito se comprometesse a adotar algumas de suas bandeiras. No dia seguinte, o emedebista rejeitou o apoio do adversário. O clima entre ambos foi pra lá de tenso nos últimos meses.

Rejeitado, Marçal mudou o discurso e disse que só apoiaria Nunes caso houvesse retratações públicas do prefeito, de Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas e do pastor Silas Malafaia.

“Nada a ver com a direita”

“O Boulos na minha visão, antes de entrar na eleição, venceria essa disputa. Agora eu tenho certeza que ele vence. Ele sabe sinalizar para o povo, e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. O Malafaia está tão descontrolado que hoje chamou o Bolsonaro de covarde”, disse Marçal antes de uma palestra em Alphaville, em Barueri.

“Mais de 45% dos meus votos são de pessoas que não são de direita. Vocês não sabem ler as urnas. Existem seis regiões que eu conquistei com afinco onde o Lula ganhou disparado em 2022. Não tem nada a ver com direita”, acrescentou.