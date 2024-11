“As pessoas têm se convencido da importância das questões ambientais”, afirmou André Fraga sobre expressiva votação

“Ao longo do nosso mandato a gente se dedicou a dar retorno para a população e, principalmente, aos 5.621 eleitores que acreditaram em mim em 2020. Trabalhamos muito, fui o vereador que mais apresentou projetos na câmara, a gente desenvolveu uma série de projetos de ações de ambientais na cidade. Fizemos muitas denúncias, de coisas que estão acontecendo na cidade seguindo as bandeiras que a gente consegue”, pontuou.

Eleito pela primeira vez em 2020 com 5.621 Votos, o vereador reeleito André Fraga arrecadou, nas eleições de 2024, quase três vezes mais votos que em sua primeira eleição. O edil atribuiu a votação ao seu trabalho durante o primeiro mandato e as pautas defendidas.

Em seguida, o vereador apontou que os eleitores enxergam a importância de defender o meio ambiente. “Tenho 21 anos no Partido Verde, essa é a bandeira da minha vida. Então cada vez mais as pessoas têm se convencido da importância das questões ambientais. Acho que isso fez também fez diferença. Acho que trabalho, pauta, bandeira, estratégia, organização e uma equipe muito dedicada organizada, me deu esse resultado.

