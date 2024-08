Às vésperas do CNU, saiba tudo sobre 1ª edição do “Enem dos Concursos”

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), mais conhecido como “Enem dos Concursos”, será aplicado neste domingo (18/8) para 2,1 milhões de pessoas em 228 municípios distribuídos por todo o Brasil. No total, são 6.640 vagas em disputa para órgãos da administração pública federal.

Nesta reportagem, o Metrópoles listou tudo o que você precisa saber sobre a primeira edição do maior processo seletivo para o serviço público da história do país.

Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas o governo federal decidiu remarcar o Concurso Nacional Unificado devido aos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Vinte dias depois do adiamento do CNU, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou a nova data de aplicação das provas: 18 de agosto. E, após quase dois meses, chegou a vez de o governo publicar o edital retificado do concurso.

2 de 9

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

3 de 9

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

5 de 9

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

6 de 9

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

7 de 9

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

8 de 9

Wey Alves/Metrópoles @weyalves_

9 de 9

Wey Alves/Metrópoles @weyalves_

CNU, o “Enem dos Concursos” O Concurso Nacional Unificado trata-se de um modelo de realização conjunta de concursos públicos, aos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta.

A aplicação do CNU será dividida em dois momentos na mesma data:

provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos; e provas específicas e dissertativas, por blocos temáticos. De acordo com o MGI, o objetivo da proposta é “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame”.

Número de vagas Serão ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mais de 2,1 milhões de pessoas estão inscritas no concurso.

O CNU é dividido nos seguintes oito blocos temáticos:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas (744 vagas) Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação (580 vagas) Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (538 vagas) Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971 vagas) Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.008 vagas) Bloco 6 – Trabalho e Previdência (370 vagas) Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação (1.737 vagas) Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas) O Bloco 8 tem o maior número de inscritos, com mais de 694 mil, além de apresentar a maior taxa de candidatos por vaga: 1.003,7, segundo dados divulgados pelo MGI.

Aplicação das provas O Concurso Unificado terá 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas. O exame será aplicado em dois turnos neste domingo: pela manhã e à tarde (confira mais detalhes abaixo). O governo vai aplicar as mesmas provas do CNU recolhidas após a tragédia socioambiental no RS.

Manhã

A prova deverá ser feita entre as 9h e as 11h30. Confira o tipo de questões:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico Bloco 8 (ensino médio): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e redação Tarde

A prova deverá ser concluída entre as 14h30 e as 18h. Confira o tipo de questões:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 50 questões objetivas de conhecimentos específicos, com provas diferentes para cada bloco temático Bloco 8 (ensino médio): 40 questões objetivas Caderno de provas e folha de respostas

O MGI manteve a decisão de não permitir que os candidatos fiquem com os cadernos de provas após a aplicação, seja no turno da manhã, seja no da tarde, visando a segurança do CNU. Além disso, é proibido fazer qualquer tipo de anotação do gabarito na folha de papel do cartão de inscrição.

No dia da prova, cada pessoa receberá um rascunho que poderá ser usado para anotar as respostas das questões nos dois períodos de aplicação das provas. Contudo, apenas será possível sair com o espelho do cartão de resposta na meia hora final do exame.

O que pode e o que não pode levar O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos estabeleceu uma série de medidas para garantir segurança na primeira edição do “Enem dos Concursos”.

Documentos

Aceitos:

documento de identificação original com foto (obrigatório); documentos de identificação pessoal digitais nos respectivos aplicativos oficiais ou na Carteira de Documentos Digitais do portal Gov.br (exemplo: RG digital, e-Título, CNH Digital); carteira de trabalho; cartão de identidade do trabalhador; Carteira Nacional de Habilitação (CNH); passaporte brasileiro; certificado de reservista ou dispensa de incorporação (com foto); carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional; e carteiras funcionais expedidas por órgão público, que tenham valor como identidade. Não aceitos:

cópias de documentos, mesmo autenticadas; fotos ou prints de documentos de identificação; documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. certidões de nascimento; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Título do eleitor (impresso ou sem foto); CNH no modelo sem foto; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; e Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani). Itens

O que pode levar:

cartão de confirmação — impresso ou pelo aplicativo; caneta preta transparente (obrigatório); alimentos em embalagens transparentes, que devem estar lacrados; celular, que deverá ser guardado em um envelope na sala de exame; e recomenda-se o uso de roupas leves e confortáveis. Não pode:

acessórios como relógio, óculos escuros, chapéu, boné, gorro, entre outros; canetas coloridas; e alimentos fora de embalagens transparentes. Serão eliminados do CNU — Os candidatos podem ser eliminados caso estejam com aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como:

agendas eletrônicas e(ou) similares gravadores pendrive mp3 player e/ou similar fones de ouvido chaves com alarme relógios de qualquer natureza telefones celulares microcomputadores portáteis e/ou similares O cronograma do CNU pós-provas Aplicação das provas objetivas e discursiva: 18 de agosto Divulgação dos cadernos de provas, às 20h: 18 de agosto Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20 de agosto Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados: 20 e 21 de agosto Disponibilização da imagem do cartão-resposta: 10 de setembro Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 8 de outubro Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro Convocação para o envio de títulos (via upload): 8 de outubro Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 17 de outubro Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 a 25 de outubro Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 2 e 3 de novembro Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas: 2 e 3 de novembro Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro