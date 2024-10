Às vésperas do Dia de Finados, coveiro vira alvo de investigação

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado no sábado (2/11), um coveiro que trabalhava no Cemitério Público de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, Pernambuco, virou alvo de uma investigação da Polícia Civil.

Ele postou vídeos em uma rede social mostrando sua rotina de trabalho, no Cemitério São Sebastião. Nas imagens, que estão na rede social Kwai, Alex Flélix remexe em ossos e limpa jazigos e túmulos. De acordo com informação extraoficial, ele foi demitido do emprego por determinação da prefeitura.

