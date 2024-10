O cantor gospel Asaph Borba causou polêmica nas redes sociais após ironizar a lei sancionada pelo presidente Lula que institui o Dia Nacional da Música Gospel. Em tom de sarcasmo, ele escreveu: “Cantores gospel do Brasil – prestem muita atenção: este é o nosso dia – tudo vai mudar, aeroportos melhores, som e monitores melhores, receberemos mais do ECAD E KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK”.

A postagem, que parecia uma crítica ao significado da lei, rapidamente gerou reações entre seus seguidores, dividindo opiniões.

Diante da repercussão, Asaph voltou às redes para se retratar e esclarecer seu posicionamento. Em uma nova publicação, o cantor explicou o teor humorístico de sua mensagem anterior, mas reforçou sua crítica ao ato do governo.

“Em meu último post compartilhado me expressei com certo humor e sarcasmo, pois achei um absurdo a notícia que li sobre o ‘Dia Nacional da Música Gospel’ instituído pelo atual presidente. Sabemos muito bem a verdade por trás deste ato… E, com certeza, ele não visa meramente um serviço despretensioso”, afirmou.

Em seu esclarecimento, Asaph citou a passagem bíblica de Tiago 3:11 para reforçar sua crítica, questionando as intenções do governo. “Como cristão, sinto a responsabilidade de me posicionar diante de algumas ações que influenciam o Corpo de Cristo em nossa nação. Precisamos buscar coerência e lutar em defesa de uma sociedade que respeite a vida, a família e a moral de acordo com os princípios bíblicos”, completou o cantor.

Apesar da polêmica, Asaph finalizou sua nota com um apelo para que os cristãos se mantenham vigilantes. “Que possamos ser luz e sal em tempos de escuridão, vivendo uma vida de fato em Espírito e em VERDADE!”, concluiu.

The post Asaph Bora ironiza Dia Nacional da Música Gospel e depois se retrata appeared first on Fuxico Gospel.