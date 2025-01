Ásia/Pacífico: Bolsa de Tóquio fecha em alta, impulsionada por chips; Sydney também avança

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/01/2025 – A bolsa de Tóquio encerrou os negócios desta quarta-feira em alta, recuperando-se após recentes quedas de ações de tecnologia em meio ao sucesso do chatbot chinês DeepSeek, enquanto feriados mantiveram outros mercados asiáticos fechados.

O índice japonês Nikkei subiu 1,02% em Tóquio, a 39.414,78 pontos, impulsionado por empresas das áreas de chips. Tokyo Electron avançou 2,3% e Advantest saltou 4,4% após a ASML – fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores – divulgar encomendas trimestrais bem acima do esperado.

Em outras partes da Ásia, as bolsas da China continental, de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganho de 0,57% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.447,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

