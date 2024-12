Assad foge de Damasco com avanço de rebeldes, e regime na Síria fica perto de cair após 24 anos

O presidente sírio, Bashar al-Assad, deixou Damasco na madrugada deste domingo (8), após uma ofensiva relâmpago de rebeldes sírios, que conseguiram entrar na capital e conquistar importantes áreas da região. A informação foi confirmada pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que indicou que Assad deixou o país pelo Aeroporto Internacional de Damasco, pouco antes da retirada das forças de segurança locais. Seu paradeiro é desconhecido. O ditador governa a Síria desde 2000

A entrada dos rebeldes na capital foi anunciada pelo movimento Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que informou também a conquista da prisão militar de Saidnaya, ao norte da cidade, e a libertação de prisioneiros. Não houve, até o momento, declaração oficial do governo sírio. A cidade de Damasco foi palco de intensos tiroteios, e testemunhas relataram cenas de agitação, com moradores se reunindo nas ruas e celebrando a presença dos rebeldes.

Além disso, fontes próximas ao grupo Hezbollah, aliado de Assad, relataram que seus combatentes começaram a deixar a capital e outras áreas estratégicas, como Homs, devido ao avanço das forças rebeldes. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, também acompanharam os acontecimentos de perto. A situação na Síria continua a se deteriorar. O fim do regime de Assad pode gerar um vácuo de poder no país e aumentar as tensões no Oriente Médio.

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA