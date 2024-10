Assaí reduz projeção de abertura no próximo ano para cerca de 10 de lojas

O Assaí informou nesta quinta-feira, 17, que revisou suas projeções, reduzindo sua previsão de abertura de lojas em 2025 para cerca de 10, contra expectativa anterior de abrir aproximadamente 20 lojas no próximo ano.

Segundo a companhia, as revisões consideram principalmente as recentes altas da Selic e as mudanças nas expectativas da curva de juros para os próximos anos, “influenciando diretamente o custo de carregamento da dívida líquida da companhia”.

O Assaí prevê investimentos entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de reais na “visão caixa” para 2025, e um patamar de alavancagem, medido pela relação entre dívida líquida e Ebitda, em 2,6 vezes ao final de 2025, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

