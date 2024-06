Assaltante que roubou cantor Péricles é capturado em Mauá

A polícia capturou na noite de quinta-feira, 30, um dos assaltantes responsáveis por roubar o cantor Péricles no ano passado foi capturado em Mauá, na Grande São Paulo. O homem de 25 anos, que estava foragido da Justiça, foi encontrado por guardas municipais durante um patrulhamento na Avenida Portugal. Inicialmente, o suspeito tentou se passar por outra pessoa e forneceu informações falsas aos agentes. No entanto, ao ser levado à delegacia, a polícia descobriu que havia dois mandados de prisão em aberto em seu nome, conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública. O crime ocorreu em fevereiro de 2023, em Santo André, quando o cantor foi abordado por um criminoso armado enquanto entrava em seu carro com a família. O veículo, avaliado em R$ 300 mil e da marca Land Rover, foi levado pelo assaltante. No dia seguinte ao roubo, a polícia localizou o carro desmontado em uma oficina na zona leste da capital. As investigações apontaram que o veículo foi vendido por R$ 12 mil, valor que teria sido dividido entre os dois envolvidos no crime – sendo que o outro assaltante foi preso no ano anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA