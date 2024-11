Assaltante surpreende clientes e dono de quiosque na BR-116

Em um momento de sossego, clientes e o dono de um quiosque instalado às margens da Rodovia Santos Dumont BR-116 no perímetro urbano de Milagres, no Vale do Jiquiriçá, foram surpreendidos por um assaltante que chegou ao estabelecimento encapuzado na noite de terça-feira (05).

Informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, confirmam que o assaltante obrigou o comerciante a lhe entregar o dinheiro do trailer que comercializa lanches aos viajantes, usuários da BR-116. Até o momento ninguém foi preso.

As últimas informações são de que a Polícia Civil de Milagres investiga o caso e faz buscas pelo autor. No dia anterior, também em Milagres, uma pessoa foi vítima de saidinha bancária no Centro da cidade.