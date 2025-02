Assalto à mão armada: Motociclista tem veículo roubado em Itamaraju

A violência urbana segue em escalada em Itamaraju. Na noite desta segunda-feira (03) de fevereiro, um motociclista foi alvo de um assalto à mão armada, um crime que expõe a fragilidade da segurança pública e o medo crescente entre os moradores.

A vítima encerrava sua rotina de trabalho e retornava para casa quando, na região do Parque Nacional no Pé do Monte, foi surpreendida por dois criminosos armados. Sob intensa ameaça, foi obrigada a entregar sua motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2023, vermelha, placa SJK-9I89, enquanto os assaltantes mantinham as armas apontadas, prontos para atirar ao menor sinal de reação.

O relato da vítima é estarrecedor: a ação foi rápida, mas o terror psicológico imposto pelos criminosos deixou marcas. Após a subtração do veículo, os bandidos fugiram em alta velocidade, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar e a Polícia Civil já estão em diligências para localizar o veículo e capturar os criminosos.

⚠ AJUDE A ENCONTRAR A MOTO! Se você tiver qualquer informação, denuncie de forma anônima:

Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 197

WhatsApp: (73) 99802-4062

A audácia dos criminosos cresce a cada dia.