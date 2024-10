Assassinato choca moradores de Teixeira de Freitas

A noite deste sábado (19) de outubro foi marcada pela violência em Teixeira de Freitas, quando Leomarcos da Cruz Costa, de 29 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na Rua Manoel Sambique, no bairro Vila Vargas, por volta das 19h. O crime abalou os moradores da região, que ficaram atônitos diante da cena trágica.

Segundo testemunhas, Leomarcos caminhava pela rua quando foi emboscado por um atirador. Desesperado, ele tentou escapar, correndo por cerca de 100 metros, mas o destino cruel o alcançou. Vários tiros ecoaram na noite, deixando um rastro de sangue e horror no caminho. Embora mais de 20 disparos tenham sido ouvidos, apenas dois acertaram a vítima. Um deles, fatal, perfurou sua nádega, atingindo as artérias femorais, causando uma hemorragia grave que o levou à morte no meio da rua.

A Polícia Militar agiu rapidamente, isolando a área para as primeiras investigações, enquanto o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames. A Polícia Civil já deu início às investigações, buscando pistas e analisando câmeras de segurança próximas para identificar o autor e a finalidade deste crime bárbaro.