Assassinato é registrado no distrito de Corumbau em Prado

Um assassinato violento foi registrado na tarde desta sexta-feira (27) de setembro, no distrito pacato de Corumbau, litoral do município de Prado. Testemunhas contaram que a vítima, foi surpreendida nas proximidades de uma borracharia, onde sofreu uma sequência de tiros fatais.

O autor do crime fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado.

A vítima, ainda sem identificação, morreu no local, antes de receber quaisquer cuidados médicos.

Desesperados, moradores procuraram prestar socorro e acionaram as autoridades, mas nada pôde ser feito. O cenário do crime, que até então era movimentado e tranquilo, foi transformado em palco de isolamento policial, com guarnições dedicadas à preservação da cena do homicídio.

A Polícia Civil de Itamaraju foi prontamente notificada e, seguindo os protocolos, determinou a realização do levantamento cadavérico e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. As autoridades agora enfrentaram o desafio de desvendar a motivação e identificar o autor desse crime, que deixou os moradores locais atônitos e inseguros.

Sem suspeitas detidas até o momento, a investigação continua em ritmo acelerado. O homicídio em plena luz do dia lança um alerta para a comunidade, que espera respostas rápidas e justiça para este caso que choca e inquieta a região.