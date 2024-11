Assassinato em Itamaraju: Jovem é morto a facada no bairro São Domingos

Um novo capítulo da violência urbana extrema foi registrado, neste sábado (16) de novembro em Itamaraju. Uma pessoa foi morto com um golpe fatal de faca na região abdominal.

A vítima ainda sem identificação oficial, foi morto numa moradia localizada no bairro São Domingos. O assassino fugiu do local, deixando a arma do crime próxima ao corpo da vítima, o que aumentou ainda mais a tensão entre os moradores.

Segundo informações preliminares, vizinhos notaram uma desavença intensa e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente isolou a área diante do cenário chocante.

A Polícia Civil autorizou o levantamento cadavérico, e o corpo deverá ser removido pelo servidor público Anderson Barbosa ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde será submetido a exames que possam esclarecer detalhes sobre o crime.

As autoridades locais já iniciaram diligências na tentativa de capturar o autor do homicídio, enquanto testemunhas deverão prestar depoimento nos próximos dias para ajudar na identificação e motivação do crime. A cidade espera, mais uma vez, por respostas em meio a uma crescente sensação de insegurança.