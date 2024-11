Assassinato em Teixeira de Freitas, homem é executado em plena luz do dia

No final da manhã deste domingo (03) de novembro, a violência voltou a preocupar a população de Teixeira de Freitas. Onde Maxsuel Moraes dos Santos (24 anos), foi morto no bairro Arco Verde, em plena Rua Julio Coelho, deixando a comunidade em estado de alerta. Relatos dão conta que, Maxsuel teria sido perseguido por criminosos armados, que não hesitaram em disparar vários tiros, lhe alvejado na altura da cabeça e no peito, num crime que pareceu uma verdadeira execução.

Durante a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), um detalhe intrigante foi revelado, a vítima carregava seis munições intactas de calibre 38 no bolso da calça, mas nenhuma arma foi encontrada na cena. O corpo de Maxsuel foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para ajudar nas investigações.

A polícia civil instaurou um inquérito e trabalha para desvendar os motivos desse crime bárbaro e identificar os responsáveis. Porém, até o momento, ainda não há pistas de suspeitos, e a investigação segue em ritmo intenso, com a população exigindo respostas.