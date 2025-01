Assassino de Ibirapitanga segue foragido após matar três pessoas a sangue frio; polícia cerca mata em busca de perigoso criminoso

A Polícia de Ibirapitanga, no extremo sul da Bahia, mantém as buscas intensificadas por Tiago da Silva dos Santos, conhecido como Thiago de Jesus, principal suspeito de cometer três homicídios no município entre os dias 25 e 29 de dezembro. A brutalidade dos crimes e a fuga do criminoso têm causado grande indignação.

O Bahia Notícias conversou com policiais que estão em meio às buscas no local, uma região de grande Mata Atlântica com pouca iluminação e mata espessa, levando pelo menos 2 horas para conseguir sair do perímetro. Segundo os agentes no local, a região é muito difícil de ser acessada e o procurado não deverá sair com facilidade.

Em entrevista ao Bahia Notícias, o major e comandante da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Ubaitaba, major Kleiton Santos, contou em detalhes como ocorrem as buscas na região. Segundo ele, as buscas têm tido apoio de outras diligências além do comando da 61ª CIPM/Ubaitaba.

“A gente está com o efetivo nosso lá na região, uma primeira 611 CIPM num terreno lá do ano. Recebemos apoio da Rondesp Sul, recebemos apoio da CIP Central, o pessoal da FICCO, da Força Tarefa também já se prontificou a auxiliar na parte de inteligência e está todo mundo nessa situação”, conta o major.

Mesmo com o apoio, as buscas têm sido marcadas pela dificuldade de lidar com os desafios naturais da região. Para o major, a região é uma peça a favor do procurado.

“A grande dificuldade que a gente tem é que é uma zona rural, uma área de Mata Atlântica muito grande, imensa. Então é muito grande, é muita mata e ele é um trabalhador rural, ele está acostumado a ficar na mata e a gente está de prontidão fazendo um cerco nessa região”, revela o major.

As vítimas foram identificadas como Joseilton Silva dos Santos (48 anos), morto a pauladas em uma propriedade rural; Marilene Silva Nascimento (60 anos), encontrada morta em um matagal, em um crime que pode ter envolvido latrocínio e estupro; e Rafael José dos Santos (64 anos), morto a tiros durante um assalto.

Tiago de Jesus é considerado extremamente perigoso e está armado. As polícias Civil e Militar de Ibirapitanga e Ubaitaba intensificaram as buscas na região, com o apoio de equipes especializadas. A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito nesta quinta-feira (02), e a polícia civil solicita a colaboração da população para localizar o criminoso.

Entenda os crimes:

Joseilton Silva dos Santos: Morto a pauladas em uma propriedade rural, após beber com o suspeito. Os dois trabalharam juntos em uma propriedade. Testemunhas relatam a polícia que os dois homens discutiram antes do crime.

Marilene Silva Nascimento: Encontrada morta em um matagal, sem roupas e com sinais de violência. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por latrocínio, segundo agentes da polícia militar ao Bahia Notícias diversos itens foram furtados da casa da vítima.

Rafael José dos Santos: Morto a tiros durante um assalto em meio fuga. Testemunhas viram um homem com as características de Tiago de Jesus fugindo do local do crime com a moto da vítima, a polícia já recuperou a moto, contudo o homem segue foragido.

Serial Killer baiano? Apesar dos crimes terem causado grande impacto na comunidade de Ibirapitanga, gerando um clima de medo e insegurança com denúncias constantes em povoados próximos, o criminoso não tem padrão de comportamento comum a assassinos em série.

“Ele cometeu esses três crimes em ato contínuo. Não sei se você sabe detalhes sobre as situações, mas o primeiro crime foi enquanto ele estava bebendo com outro funcionário do local onde trabalhava e, durante a bebedeira, se desentenderam na casa do rapaz. Ele matou o rapaz a pauladas e fugiu. Assim, a motivação dele é sempre um crime para ocultar o outro, e eu não sei se isso aí se enquadraria nessa questão de psicopata, de serial killer”, confirma o major.

A população está sendo orientada a redobrar a atenção e evitar sair de casa sozinha, especialmente durante a noite. A polícia intensificou o patrulhamento na cidade e nas áreas rurais e garante que está disponível para receber denúncias.

Tiago de Jesus é descrito como um homem violento e com histórico de envolvimento com o crime. Fontes ligadas à polícia relatam ao Bahia Notícias que ele seria usuário de drogas, estando “em abstinência antes de um surto”. De fato, ele possui diversas passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.